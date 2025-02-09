Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 9 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі прийме Барселону.

Севілья — Барселона

Неділя, 9 лютого, 22:00, стадіон Естадіо Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Арбітр зустрічі — А. Ернандес

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На цей матч Севілья вийде з чотириматчевою безпрограшною серією в Ла Лізі, розділивши очки з Валенсією, Еспаньйолом і Хетафе, а також здобувши перемогу на виїзді над Жироною з рахунком 2:1. Команда Гарсії Пім'єнти також добре грає вдома в цьому сезоні, набравши 18 очок в 11 матчах перед власними вболівальниками, але Барселона має найкращий виїзний показник, набравши 24 очки в 12 іграх на виїзді.

На матч Барселона вийде після перемоги над Валенсією з рахунком 5:0 у чвертьфіналі Копа дель Рей, причому Ферран Торрес забив тричі в тому домінантному для каталонських гігантів матчі. Підопічні Гансі Фліка також виграли два останні матчі чемпіонату проти Валенсії та Алавеса, а загалом 45 очок з 22 матчів дозволили їм посісти третє місце в таблиці, на 4 очки відстаючи від мадридського Атлетіко, що посідає друге місце, та на 5 від лідера — мадридського Реала.

Цього сезону Барселона тричі програла в Ла Лізі на своєму тимчасовому полі, в тому числі Лас-Пальмасу та Леганесу, а три з останніх чотирьох матчів чемпіонату на виїзді завершилися внічию.

Проте каталонці мають чудовий послужний список проти Севільї, вигравши кожен з останніх шести матчів Ла Ліги між цими двома командами, а недільні суперники не перемагали їх у вищому дивізіоні Іспанії з жовтня 2015 року.

Орієнтовні склади

Севілья: Нюланд — Санчес, Баде, Гудель, Педроса — Сауль, Локонга, Соу — Лукебакіо, Ромеро, Варгас.

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.

Поточна форма

Очні зустрічі