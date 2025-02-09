Іспанія

Керманич Реала прокоментував нічию в дербі проти Атлетіко.

Напередодні Реал зіграв унічию в домашньому мадридському дербі проти Атлетіко в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті поділився враженнями від подій на полі.

"Ми заслуговували на більше, особливо в другому таймі, де ми повністю контролювали гру. Перший тайм був зовсім іншим, більш повільним із нашого боку і менш агресивним. Ситуація з пенальті, очевидно, вплинула на команду, і ми не скористались ситуаціями належним чином, як у другому таймі. Ми зіграли внічию, але залишили поле з хорошим настроєм, тому що команда грала дуже добре.

Арбітр VAR — це той, хто призначив пенальті. І він зробив це після того, як головний арбітр дуже добре побачив гру і оцінив її на полі. Футбольні люди такий пенальті не розуміють. Але я не хочу вплутуватись у чергову суперечку.

Із точки зору самовіддачі команда була в порядку: усі боролись і жертвували собою. Два наших центральних захисники були фантастичними, і ми були близькі до перемоги.

Ідея в атаці полягала в тому, щоб грати за зовнішнім вектором у першому таймі, але ми цього не зробили. Краще було б набратись терпіння і грати ззовні, хоча часто низький блок суперника змушує йти всередину.

У перерві я сказав команді, що потрібно грати більш широко, більше ні про що інше ми не говорили. Команда розчарована, тому що ми вважаємо, що заслуговували на перемогу. Ми повинні бути щасливі, тому що ми все ще лідери в таблиці. Це був дуже напружений тиждень, та хіба тепер буде спокійніше? Принаймні до вівторка відпочинемо.

Себальйос? Він зіграв дуже добре, як і Вальверде та центральні захисники. У вівторок ми побачимо, як команда відновиться, тому що це буде ще одна інтенсивна гра. Ті, хто не грав, мають перевагу.

Відкритий лист перед матчем? Не знаю, чи вплинуло це на суддю, чи ні.

Сімеоне сказав, що Барселона — найкраща команда Ла Ліги? Кожен має власну думку. Це буде дуже конкурентний чемпіонат, і ми раді бути лідерами, незважаючи на труднощі. Тому що перед грою я бачив картинку: Карвахаль, Мілітао, Алаба і Рюдігер, усі травмовані, вітають товаришів по команді, які збиралися грати.... Незважаючи на труднощі, у нас усе дуже добре", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Реал зіграє в гостях у памплонської Осасуни.