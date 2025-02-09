Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував нічию в дербі проти Реала.

Напередодні Атлетіко зіграв унічию в гостьовому мадридському дербі проти Реала в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне поділився враженнями від подій на полі.

"У першому таймі ми грали дуже добре, хоча нам не вистачало чіткості, щоб реалізувати свої моменти, ми могли б краще ними розпоряджатись.

У другому, після гола суперників, поперечиною наших воріт та більшою інтенсивністю загалом, ми мали моменти десь від 20 хвилини, коли Джуліано послизнувся, Льоренте двічі пробивав, тож обидві команди залишили поле з відчуттям, що ми могли б отримати більше.

Я поважаю всі думки, ми могли б зіграти краще в першому таймі, але ми не змогли знайти чіткість, щоб розібратись у ситуації. У другому таймі вони більше пресингували, у них були моменти, а у нас були контратаки, які ми могли реалізувати краще.

Я говорю про те, що у нас були моменти, які ми могли реалізувати краще, і це призвело до того, що суперникам удалось зрівняти рахунок. У нас було відчуття, що протягом багатьох періодів матчу ми могли виграти.

Коли вийшли на заміни Серлот і Корреа, і ми поставили Барріоса і Коке в центрі, у нас була більш захисна структура. Зміни дали нам стабільність, щоб боротись далі й дійти до кінця з можливістю виграти гру.

Пенальті? У грі Атлетік — Жирона був такий самий пенальті, арбітр і VAR вирішили те саме, усе було схоже на це.

Я вважаю, що арбітр упорався з грою найкращим чином. У випадку із Себальосом, можливо, це була червона картка, щодо іншого — без питань, вони рідко використовували VAR, і я думаю, що арбітри провели хорошу гру.

Атлетіко третій у гонці? Та де ж там! Ми другі. У нас дуже хороша позиція, я все ще наполягаю на тому, що Барселона — найкраща команда ліги, вони грають дуже добре, у них фантастичні гравці, і якщо їм вдасться виграти в Севільї, то таблиця буде дуже щільною, і журналісти чудово проведуть час, побачивши нас трьох разом поруч один із одним", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі Атлетіко прийматиме Сельту з Віго.