Іспанія

Захисник Атлетіко прокоментував нічию в дербі проти Реала.

Атлетіко напередодні зіграв унічию в гостьовому мадридському дербі проти Реала в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення захисник "матрацників" Хосе Марія Хіменес поділився враженнями від подій на полі.

"Матч, як і всі мадридські дербі, вийшов дуже суперечливим. У першому таймі ми не могли чітко атакувати, тоді як другий тайм був більше про фізичну боротьбу.

Ми багато працювали, могли взяти три очки, але тепер у нас є довгий тиждень, щоб очистити наші голови, оскільки підсумок сезону буде визначений уже через місяць.

У першому таймі було рівна гра для обох команд, напрочуд коректна. Після гола, у другому таймі, суперники пішли шукати м’яч у відповідь, тоді як нам потрібна була чіткість в контратаках. Якби ми були трохи більш спокійними, ми могли б закрити цю гру раніше, але вони зрівняли рахунок зі своїми вболівальниками на підтримку, що, на жаль, для нас є негативним моментом.

Реал відібрав у нас м'яч, коли ми комбінували, ми могли створити більше епізодів два проти одного на флангах, але нам не вистачило холоднокровності, щоб створити якомога більше небезпеки. Це нічия, яка нам не дуже подобається", — заявив уругвайський виконавець.

У наступному турі Атлетіко прийматиме Сельту з Віго.