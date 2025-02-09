Іспанія

Форвард досягнув чергової пам’ятної статистичної позначки.

Напередодні Реал та Атлетіко зіграли внічию в мадридському дербі на Сантьяго Бернабеу в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Атлетіко 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Із перших хвилин у складі колективу Дієго Сімеоне на полі з’явився французький нападник Антуан Грізманн.

І хоча для 33-річного виконавця ця гра виявилась нерезультативною, однак він усе одно матиме можливість її запам’ятати.

Бо зустріч на Сантьяго Бернабеу була для Грізманна вже 300 у футболці Атлетіко в рамках Ла Ліги.

Упродовж цих поєдинків Антуан устиг відзначитись 136 голами, 66 передачами та отримати 38 попереджень й одне вилучення. Загальний час на полі для француза перевищує 23220 хвилин.

Загалом за Атлетіко Грізманн провів уже 423 гри.