Іспанія

Бразилець вважає, що зріст не має значення у футболі.

Рафінья Діас розповів, що для футболіста найважливіше. Вінгер Барселони пригадав, як намагався потрапити в Греміо та Інтернасьонал, коли був дитиною.

"Мені сказали, що склад уже повний, що для інших гравців місця більше немає. Також мені сказали, що я занадто низький і худий, що я не витримаю інтенсивність матчів і тренувань.

Але все це мене мотивувало. Я хотів довести свою спроможність, показати, що здатен стати професіоналом. У футболі розмір не має значення. Подивіться на Ліонеля Мессі, якого я вважаю найкращим у світі.

Головне — це талант і наполеглива праця. Я знав, чого хочу, і боровся за це", — сказав вінгер Барселони.

Раніше повідомлялося, що Вітор Роке не в планах Фліка.