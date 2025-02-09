Іспанія

Третя поспіль домашня перемога "кажанів" у чемпіонаті Іспанії.

На Камп де Месталья в рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Валенсія приймала Леганес.

Господарі поля зусиллями Крістіана Москери й Муктара Діакабі сформували комфортну для себе перевагу ще в першому таймі поєдинку. Більше голів у ньому не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу підопічних Карлоса Корберана.

Валенсія з 22-ма очками йде 18-ю в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Леганес із 23-ма заліковими балами перебуває на 17-й сходинці.

Валенсія — Леганес 2:0

Голи: Москера, 30, Діакабі, 41

Валенсія: Мамардашвілі — Москера, Таррега, Діакабі (Гасеровські, 58), Гая — Герра, Барренечеа (Пепелу, 77) — Лопес (Хайме, 71), Алмейда (Перес, 77), Ріоха — Дуро (Садік, 59)

Леганес: Дмітрович — Росьє, Саенс, Настасич, Барішич (Альтіміра, 10) — Крус (Гарсія, 73), Нею, Тапіа (Родрігес, 46), Брашанац (Ель Хаддаді, 67) — де ла Фуенте (Дюк, 73), Раба

Попередження: Барренечеа — Нею