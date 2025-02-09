Іспанія

Результат матчу 23-го туру Ла Ліги.

Недільну програму 23-го туру Ла Ліги розпочали матчем Алавес — Хетафе на "Естадіо Мендісорроса".

Єдиний гол в матчі був забитий наприкінці першого тайму. Арамбаррі реалізував пенальті та зафіксував перемогу гостей 1:0.

Після 23 матчів Хетафе розташувався на 14 місці Ла Ліги. Алавес — в зоні вильоту — на 18 щаблі.

Алавес — Хетафе 0:1

Гол: Арамбаррі, 44

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Вільялібре, 76) — Вісенте, Гевара (Гуріді, 63), Антоніо Бланко, Мартін (Кабанес, 63) — Мартін (Кабанес, 63)ес, Гарсія

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене, Альдерете, Ріко — Терратс, Уче (Майораль, 46), Арамбаррі, Бернат (Кейта, 78) — Хуанмі (Родрігес, 84)

Попередження: Абкар, Вільялібре — Уче, Арамбаррі, Хуанмі, Терратс, Сорія, Джен