Результат матчу 23-го туру Ла Ліги.
Алавес - Хетафе, gettyimages
09 лютого 2025, 17:04
Недільну програму 23-го туру Ла Ліги розпочали матчем Алавес — Хетафе на "Естадіо Мендісорроса".
Єдиний гол в матчі був забитий наприкінці першого тайму. Арамбаррі реалізував пенальті та зафіксував перемогу гостей 1:0.
Після 23 матчів Хетафе розташувався на 14 місці Ла Ліги. Алавес — в зоні вильоту — на 18 щаблі.
Алавес — Хетафе 0:1
Гол: Арамбаррі, 44
Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Вільялібре, 76) — Вісенте, Гевара (Гуріді, 63), Антоніо Бланко, Мартін (Кабанес, 63) — Мартін (Кабанес, 63)ес, Гарсія
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Джене, Альдерете, Ріко — Терратс, Уче (Майораль, 46), Арамбаррі, Бернат (Кейта, 78) — Хуанмі (Родрігес, 84)
Попередження: Абкар, Вільялібре — Уче, Арамбаррі, Хуанмі, Терратс, Сорія, Джен