Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Сосьєдад - Еспаньйол, Getty Images
09 лютого 2025, 21:53
У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад приймав Еспаньйол.
Поєдинок ішов до нічиєї, проте "баски" зуміли вирвати перемогу під кінець основного часу.
Реал Сосьєдад — Еспаньйол 2:1
Голи: Беккер, 1, Мендес, 84 - Пуадо, 51 (пен)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Елустондо, Агерд, Лопес — Сучич (Мендес, 80), Субіменді, Марін (Андер Оласагасті Іміскос, 62), Гомес (Оярсабаль, 62) — Беккер (Кубо, 77), Оскарссон (Барренечеа, 62)
Еспаньйол: Гарсія — Арамбуру Мехіас, Кумбулла, Кабрера, Калеро (Шеддіра, 88) — Еспосіто (Каррерас, 46), Лосано, Крал, Хунке (Веліс, 46) — Пуадо, Фернандес (Техеро, 70)
Попередження: Елустондо — Агуадо, Кабрера.