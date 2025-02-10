Іспанія

Колектив Гансі Фліка наблизився до Реала та Атлетіко.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала Барселону. Гості впевнено здолали господарів, незважаючи на вилучення Ферміна Лопеса на 62-й хвилині гри.

Таким чином, Барселона набрала три очки і наблизилася до лідерів — Реала та Атлетіко.

Севілья — Барселона 1:4

Голи: Варгас, 8 - Левандовські, 7, Лопес, 46, Діас, 55, Гарсія, 89

Севілья: Нюланд — Санчес, Баде, Салас, Педроса (Тейшейра, 87) — Соу (Сусо, 63), Гудель (Буено Себастьян, 76), Ньїгес (Агуме, 76) — Лукебакіо, Ромеро, Варгас (Еджуке, 63)

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо (Кубарсі, 22), Мартін, Бальде — Гаві (Лопес, 46), де Йонг (Гарсія, 71), Педрі — Ямал (Мартін, 89), Левандовські (Ольмо, 71), Діас

Попередження: Ньїгес, Ромеро, Тейшейра, Сусо — Гаві, Гарсія

Вилучення: Баде, 67 — Лопес, 60.