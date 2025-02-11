Іспанія

Нічия на стадіоні Майорка-Сон-Муа.

У рамках 23-го туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала на своєму полі Осасуну.

Господарі були близькі до перемоги на тлі реалізованого пенальті Мурікі на 81-й хвилині, проте Осасуні вдалося уникнути поразки завдяки голу Бойомо у компенсований до другого тайму час.

Мальорка — Осасуна 1:1

Голи: Мурікі, 81 (пен) - Бойомо, 90+4

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Маскарель, Кошта — Наварро Муньйос (Салас, 82), Родрігес, Дардер Молл (Асано, 67) — Мурікі (Пратс Бастідас, 82)

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Бретонес, 60) — Монкайола (Арнаїс, 86), Торро (Муньйос Камерос, 46), Орос — Гарсія (Барха, 89), Будімір, Сарагоса (Гомес, 60)

Попередження: Маффео — Торро, Катена, Катена, Бойомо, Орос