Іспанія

У севільського клубу хороші взаємовідносини з Манчестер Юнайтед.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні перейшов у зимове трансферне до Реала Бетіс на правах оренди до кінця сезону, і бразилець вже встиг вразити босів клубу іспанської Ла Ліги.

За словами генерального директора Бетіса Рамона Аларкона, вони розглядають варіант із тим, щоб 24-річний Антоні залишився в команді на більш тривалий термін.

"Чому б не залишити Антоні в клубі наступного сезону? Так, це цілком можливо.

Ми надсилали Манчестер Юнайтед усі наші дії та деталі щодо перебування Антоні тут протягом тижня, щоб вони могли бачити, що ми дбаємо про їхні активи. У нас склалася хороша хімія у взаємовідносинах", — сказав функціонер Бетіса для Cadena SER.

Зазначимо, що з моменту свого зимового переходу Антоні встиг провести 144 хвилини у двох матчах Ла Ліги за Бетіс, в яких він забив один гол.