Іспанія

У каталонському клубі розраховують на польського форварда, незважаючи на його високу зарплату.

Зірковий форвард Роберт Левандовські залишиться в Барселоні на наступний сезон, незважаючи на чутки в пресі щодо можливого розірвання контракту через непросту фінансову ситуацію "блаугранас". Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у 36-річного поляка діє поточний контракт до літа 2026 року, але каталонський клуб має право розірвати угоду в односторонньому порядку, якщо форвард не зіграє 60% матчів у сезоні.

Зарплата Левандовські перевищує 30 мільйонів євро (брутто), проте керівництво вирішило залишити іменитого гравця в команді через його вражаючу форму. Зазначається, що наступного сезону Роберт заробить у Барсі 26 мільйонів євро .

Також стверджується, що польський футболіст разом зі своєю сім'єю планують залишитися жити в Барселоні після завершення кар'єри — не виключено, що це може статися саме у таборі "блаугранас", як планує Левандовські. Водночас поляк може перейти до одного з клубів Саудівської Аравії, якщо отримає вигідну пропозицію.

У поточному сезоні Роберт Левандовські провів за Барселону 33 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 31 гол та віддав 3 результативні передачі.