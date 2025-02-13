Іспанія

Клуб хоче, щоб воротар залишився.

Питання про майбутнє Іньякі Пеньї вирішиться влітку.

Нинішня угода воротаря Барселони розрахована до 30 червня 2026 року. Клуб уже уклав нові договори з усіма гравцями, чиї контракти закінчувалися до цієї дати.

У випадку з Пеньєю питання про продовження співпраці було відкладено до літа — сторони почнуть переговори в червні, повідомляє Marca.

"Блауграна" хоче, щоб Іньякі залишився. У клубі врахували урок цього сезону і розуміють, що в складі мають бути два резервних воротарі — роль основного залишиться за Марк-Андре тер Штегеном. Каталонці вважають, що Андер Астралага та Дієго Кочен ще не готові грати на такому рівні. Позиція самого гравця поки невідома.

Раніше повідомлялося, що Кубарсі підписав новий контракт з Барселоною.