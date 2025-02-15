Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 15 лютого, розпочавшись о 17:15.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі прийме мадридський Реал.

Осасуна — Реал Мадрид

Субота, 15 лютого, 17:15, Естадіо Ель Садар, Памплона. Арбітр зустрічі — Х. Мунуера Монтеро

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Команда Вісенте Морено не перемагала в останніх чотирьох матчах чемпіонату, три з яких завершилися внічию, але в останній грі перед власними вболівальниками на початку місяця вони перемогли Реал Сосьєдад з рахунком 2:1. Минулого сезону Осасуна фінішувала 11-ю, але в сезоні-2022/23 вони посіли сьоме місце і мають на меті потрапити до першої шістки після четвертого місця в сезоні-2005/06, тож в останні місяці кампанії на них чекає чимало цікавих матчів.

Памлонці програють Реалу вже п'ять матчів у всіх турнірах, включно з розгромною поразкою з рахунком 4:0, коли команди зійшлися у відповідному матчі на Бернабеу в листопаді минулого року.

Тим часом, Реал вийде на матч після перемоги над Манчестер Сіті (3:2) у першому матчі плей-оф раунду плей-офф Ліги чемпіонів, що відбувся в середу ввечері. На стадіоні Етіхад "лос бланкос" поступалися 1:0 та 2:1, але обидва рази зрівнювали рахунок, доки Джуд Беллінгем не забив переможний м'яч, який поставив чинних чемпіонів Європи у відмінну позицію перед матчем-відповіддю на Бернабеу наступного тижня.

Однак Реал здобув лише одне очко в двох останніх матчах чемпіонату, програвши 1:0 Еспаньйолу на початку лютого, а потім зігравши внічию 1:1 з Атлетіко в мадридському дербі на минулих вихідних. Команда Карло Анчелотті очолює турнірну таблицю, на одне очко випереджаючи Атлетіко, що посідає друге місце, і на два випереджаючи Барселону, яка йде третьою, і в останні місяці кампанії обіцяє бути захоплюючою гонкою за титул.

Мадридський Реал має другу найкращу виїзну результативність у Ла Лізі цього сезону, набравши 22 очки з 12 матчів на виїзді, але виграв лише половину з них, тоді як Осасуна має п'яту найкращу домашню результативність у вищому дивізіоні Іспанії в цьому сезоні.

Орієнтовні склади

Осасуна: Еррера — Аресо, Еррандо, Катена, Крус — Рубен Гарсія, Монкайола, Торро, Орос, Сарагоса — Будімір.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Чуамені, Асенсіо, Менді — Камавінга, Себальос — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Мбаппе.

Поточна форма

Очні зустрічі