Іспанія

Бразилець хоче грати в столиці Каталонії.

Нападник бразильського Сантоса Неймар хоче влітку повернутися в європейський клуб, а саме до каталонської Барселони. Про це повідомляє Cadena Ser.

За інформацією джерела, 33-річний бразилець хоче повернутися в Європу і знову грати в найкращих лігах світу, але для цього йому потрібно переконати топ-клуби зробити на нього ставку. Серед усіх можливих пропозицій є одна, яку він би прийняв без роздумів — це Барселона.

Зазначається, що Неймар перейшов у Сантос, щоб перезапустити свою професійну кар'єру. Там він знову спробує показати свій найкращий футбол, щоб повернути до себе зацікавленість з боку насамперед Барселони.

Цього сезону Неймар провів за Аль-Хіляль та Сантос загалом п'ять матчів.