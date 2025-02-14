Бразилець хоче грати в столиці Каталонії.
Неймар, getty images
14 лютого 2025, 20:50
Нападник бразильського Сантоса Неймар хоче влітку повернутися в європейський клуб, а саме до каталонської Барселони. Про це повідомляє Cadena Ser.
За інформацією джерела, 33-річний бразилець хоче повернутися в Європу і знову грати в найкращих лігах світу, але для цього йому потрібно переконати топ-клуби зробити на нього ставку. Серед усіх можливих пропозицій є одна, яку він би прийняв без роздумів — це Барселона.
Зазначається, що Неймар перейшов у Сантос, щоб перезапустити свою професійну кар'єру. Там він знову спробує показати свій найкращий футбол, щоб повернути до себе зацікавленість з боку насамперед Барселони.
Цього сезону Неймар провів за Аль-Хіляль та Сантос загалом п'ять матчів.