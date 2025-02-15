Іспанія

Команди порадували шістьма результативними ударами.

На Естадіо Мунісіпаль Бутарке в рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Леганес приймав Алавес.

Даніель Раба двічі реалізував пенальті в першому таймі, але гості зуміли відповісти своїм голом тільки на одну з вдалих спроб, тож на перерву вони пішли мінімально поступаючись. У другій половині зустрічі дубль оформив Жоан Жордан, однак незадовго до завершення основного часу господарі поля відновили паритет, у підсумку уникнувши поразки.

Леганес із 24-ма очками йде 15-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Алавес із 22-ма заліковими балами перебуває на 18-й сходинці.

Леганес — Алавес 3:3

Голи: Раба, 10, 37 (обидва — пен.), Ель Хаддаді, 88 — К. Гарсія, 25, Жордан, 50 (пен.), 68,

Леганес: Дмітрович — Альтіміра, Гонсалес, Настасич, Каррера (Чікко, 85) — Сіссе (Дюк, 72), Тапіа (Ель Хаддаді, 85) — Раба, Брашанац (Родрігес, 72), Крус (де ла Фуенте, 72) — Д. Гарсія

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Діарра, Санчес (Моуріньо, 46) — Бланко, Гевара (Жордан, 46) — Вісенте, Гуріді (Мартінес, 46), Аленья (Піка, 87) — К. Гарсія (Протесоні, 76)

Попередження: Брашанац, Раба, Крус, Дюк — Діарра, Санчес, Сівера, Моуріньо, Абкар

Вилучення: Ель Хаддаді, 90+6