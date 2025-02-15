Колектив Карло Анчелотті допустив осічку.
Осасуна - Реал Мадрид, Getty Images
15 лютого 2025, 19:17
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна на своєму полі приймала Реал.
Ключовий епізод матчу стався на 40-й хвилині гри — Джуд Беллінгем за розмови з арбітром отримав червону картку і залишив свою команду в меншості.
У підсумку, поєдинок завершився нічиєю — 1:1.
Осасуна — Реал Мадрид 1:1
Голи: Будімір, 58 (пен) - Мбаппе, 15
Осасуна: Еррера — Аресо (Пенья, 60), Катена, Еррандо, Хуан Крус (Бретонес, 60) — Монкайола (Муньйос Камерос, 79), Торро, Орос — Гарсія, Будімір, Сарагоса (Гомес, 79)
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Чуамені, Асенсіо, Гарсія — Діас (Гоес, 69), Модрич, Камавінга, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус
Попередження: Аресо, Крус, Орос — Камавінга
Вилучення: Беллінгем, 40.