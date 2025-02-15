Колектив Дієго Сімеоне допустив осічку.
Атлетіко — Сельта, Getty Images
15 лютого 2025, 21:28
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Сельту.
Ключовий епізод стався на п'ятій хвилині гри: Барріос за підкат отримав червону картку, залишивши свою команду в меншості.
У підсумку, Атлетіко зумів уникнути поразки в кінцівці зустрічі і вирвав нічию — 1:1.
Атлетіко — Сельта 1:1
Голи: Серлот, 82 - Аспас, 67 (пен)
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Галан (Мандава, 59) — Сімеоне (Серлот, 79), Де Пауль (Галлагер, 78), Барріос, Ліно (Ресурексьон Коке, 10) — Грізманн (Корреа, 78), Альварес
Сельта: Гуайта — Старфельт, Домінгес Касерес (Мінгеса, 37), Алонсо — Родрігес (Лосада, 46), Бельтран (Іглесіас, 46), Сотело, Каррейра — Лопес (Аспас, 62), Сведберг (Моріба, 72) — Дуран
Попередження: Пауль, Норман, Хіменес — Касерес, Дуран, Алонсо, Лосада, Іглесіас
Вилучення: Барріос, 5.