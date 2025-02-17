Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 17 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона на власному полі зустрінеться з Райо Вальєкано.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 17 ЛЮТОГО, 22:00. ЕСТАДІ ОЛІМПІК ЛЮЇС КУМПАНЬШ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРІО МЕЛЕРО ЛОПЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мадридські Реал та Атлетіко вчора втратили очки, зігравши внічию з рахунком 1:1 з Осасуною та Сельтою, тож сьогодні ввечері Барселона спробує повернутися на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, яку втратила понад два місяці тому. Райо Вальєкано ж намагатиметься не погіршити своє становище в боротьбі за вихід до єврокубків на наступний сезон.

Колектив Іньїго Переса спробував дати бій команди Гансі Фліка в першому колі, наприкінці серпня, але все одно зазнав домашньої невдачі, поступившись із рахунком 1:2. Варто зазначити, що в останніх п'яти виїзних зустрічах із "блаугранас" Райо Вальєкано двічі зумів уникнути поразки й пропущених голів, одного разу навіть здолавши каталонського гранда.

У минулому турі підопічні Переса вдома скромно, але спокійно впоралися з Вальядолідом (1:0), продовживши свою серію без поразок у Ла Лізі до дев'яти матчів (5В, 4Н). Подібного в "еліті" клуб раніше ніколи не досягав, побивши власний рекорд 2023 року, коли йому вдалося уникнути невдач у восьми (2В, 6Н) поспіль поєдинках турніру.

Барселона ж у 23-му турі гостювала в Севільї на Естадіо Рамон Санчес-Пісхуан. Забивши у ворота свого суперника чотири голи й пропустивши всього один, підопічні Фліка здобули третю поспіль звитягу в рамках чемпіонату Іспанії. В останніх десяти матчах усіх турнірів "блаугранас" відзначилися 37-ма результативними ударами, тож очікуємо, що сьогодні вони зможуть розібратися й із Райо Вальєкано.

За версією букмекерів, Барселона є явним фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу господарів поля пропонується коефіцієнт 1.24, тоді як потенційний успіх Райо Вальєкано оцінюється показником 11.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Сісс, Валентін — де Фрутос, Паласон, А. Гарсія — Нтека

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