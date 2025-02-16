Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 лютого 2025 року.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Сельту.

Ключовий епізод стався на п'ятій хвилині гри: Барріос за підкат отримав червону картку, залишивши свою команду в меншості.

У підсумку, Атлетіко зумів уникнути поразки в кінцівці зустрічі і вирвав нічию — 1:1.

Огляд матчу:

Атлетіко — Сельта 1:1

Голи: Серлот, 82 - Аспас, 67 (пен)

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Галан (Мандава, 59) — Сімеоне (Серлот, 79), Де Пауль (Галлагер, 78), Барріос, Ліно (Ресурексьон Коке, 10) — Грізманн (Корреа, 78), Альварес

Сельта: Гуайта — Старфельт, Домінгес Касерес (Мінгеса, 37), Алонсо — Родрігес (Лосада, 46), Бельтран (Іглесіас, 46), Сотело, Каррейра — Лопес (Аспас, 62), Сведберг (Моріба, 72) — Дуран

Попередження: Пауль, Норман, Хіменес — Касерес, Дуран, Алонсо, Лосада, Іглесіас

Вилучення: Барріос, 5.