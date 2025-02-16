Іспанія

Англієць не згоден з червоною карткою.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем прокоментував своє вилучення в матчі чемпіонату Іспанії з Осасуною (1:1). Його слова наводить Marca.

"Очевидно, що було допущено помилку, сталася помилка комунікації. Не хочу повторювати те, що я сказав, але це більше схоже на "бл.ть", і хочу, щоб всі знали, що я не хотів залишати команду на полі вдесятьох.

Якщо ви подивитеся відео, то побачите, що це не те саме, що написано в протоколі, сподіваюся, що федерація візьме це до уваги. Я нікого не ображав, це ясно видно на відео, я навіть не сказав це безпосередньо судді, я сказав це собі. Це було нерозуміння, явна помилка судді.

Я ніколи не ображав суддю, радий, що існують відеозаписи, які показують реальність, незважаючи на звіт судді. Я тут, щоб вибачитися перед своїми товаришами по команді, тому що сьогодні я поставив їх у складну ситуацію", — заявив Беллінгем.