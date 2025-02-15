Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 лютого 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги в гостях не зміг обіграти Осасуну (1:1).

Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок на 15 хвилині зусиллями Кіліана Мбаппе, проте потім наприкінці тайму залишилася в меншості через вилучення Джуда Беллінгема.

Осасуна скористалася чисельним перевагою і зрівняла рахунок на 58 хвилині, коли Анте Будімір реалізував пенальті у ворота Тібо Куртуа.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Реал Мадрид у рамках 24 туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Осасуна — Реал Мадрид 1:1

Голи: Будімір, 58 (пен) - Мбаппе, 15.

Осасуна: Еррера — Аресо (Пенья, 60), Катена, Еррандо, Хуан Крус (Бретонес, 60) — Монкайола (Муньйос Камерос, 79), Торро, Орос — Гарсія, Будімір, Сарагоса (Гомес, 79).

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Чуамені, Асенсіо, Гарсія — Діас (Гоес, 69), Модрич, Камавінга, Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Аресо, Крус, Орос — Камавінга.

Вилучення: Беллінгем, 40.