Іспанія

Впевнена виїзна звитяга підопічних Хав'єра Гарсії Пім'єнти.

На Естадіо Хосе Соррілья відбувся матч 24-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25, в якому Реал Вальядолід приймав Севілью.

Гості сформували комфортну для себе перевагу в два голи за підсумками першого тайму. У другій половині зустрічі вони подвоїли свою перевагу, у підсумку здобувши розгромну перемогу.

Реал Вальядолід із 15-ма очками йде 20-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Севілья з 31-м заліковим балом перебуває на десятій сходинці.

Реал Вальядолід — Севілья 0:4

Голи: Х. Санчес, 5, 67, Ромеро, 45+1, Лукебакіо, 84

Реал Вальядолід: Гейн — Кандела, Айду, Торрес, Перес — Нікічер — Ануар, Мартін (Юрич, 74), Грілліч (Мачіс, 46), Азну (Амалла, 46) — Латаса (Сілла, 61)

Севілья: Нюланд — Кармона, Гудель (Мартінес, 85), Салас, Педроса — Х. Санчес (Буено, 82), Агуме, Соу — Лукебакіо (П. Фернандес, 85), Ромеро (Еджуке, 75), Варгас (Сусо, 82)

Попередження: Нікічер, Ануар, Амалла, Сілла — Ромеро, Педроса