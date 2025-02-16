Результат матчу Ла Ліги.
Еспаньйол - Атлетік, getty images
16 лютого 2025, 17:08
У 24-му турі Ла Ліги Еспаньйол вдома приймав претендента на єврокубки Атлетік.
Господарі відкрили рахунок у другому таймі. Роберто Фернандес засмутив басків. Гості зуміли відігратись лише наприкінці матчу. Сансет відзначився після передачі від Вільямса.
Атлетік залишився на четвертому місці завдяки осічці Вільярреала. Еспаньйол на 15-му місці.
Еспаньйол — Атлетік 1:1
Голи: Фернандес, 62 - Сансет, 77
Еспаньйол: Гарсія — Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Крал, Лосано (Еспосіто, 79), Гонсалес (Калеро, 67), Каррерас (Рока, 79) — Фернандес (Веліс, 79), Пуадо (Мілья, 89)
Атлетік: Сімон — Горосабель (Де Маркос, 70), Вівіан, Альварес (Паредес, 70), Берчіче — Прадос Діас (Весга, 65), Хаурегісар — Вільямс, Сансет, Беренгер (Вільямс, 65) — Саннаді (Гурусета, 78)
Попередження: Гонсалес — Альваре