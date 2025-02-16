У 24-му турі Ла Ліги Еспаньйол вдома приймав претендента на єврокубки Атлетік.

Господарі відкрили рахунок у другому таймі. Роберто Фернандес засмутив басків. Гості зуміли відігратись лише наприкінці матчу. Сансет відзначився після передачі від Вільямса.

Атлетік залишився на четвертому місці завдяки осічці Вільярреала. Еспаньйол на 15-му місці.

Еспаньйол — Атлетік 1:1
Голи: Фернандес, 62 -  Сансет, 77

Еспаньйол: Гарсія — Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Крал, Лосано (Еспосіто, 79), Гонсалес (Калеро, 67), Каррерас (Рока, 79) — Фернандес (Веліс, 79), Пуадо (Мілья, 89)

Атлетік: Сімон — Горосабель (Де Маркос, 70), Вівіан, Альварес (Паредес, 70), Берчіче — Прадос Діас (Весга, 65), Хаурегісар — Вільямс, Сансет, Беренгер (Вільямс, 65) — Саннаді (Гурусета, 78)

Попередження: Гонсалес — Альваре