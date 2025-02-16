Іспанія

Мадридський клуб хоче отримати Хабі Алонсо.

Головного тренера Реала Карло Анчлеотті буде звільнено зі своєї посади в тому разі, якщо команда не зможе завоювати жодного великого трофея за підсумками поточного сезону.

Як повідомляє Relevo, під великим трофеєм мається на увазі чемпіонський титул у Ла Лізі або перемоги в Лізі чемпіонів. При цьому портал зазначає, що і Реал, і Анчелотті схильні продовжити співпрацю.

І навіть якщо італійця буде звільнено, йому запропонують місце в структурі клубу, а місце на тренерському містку посяде нинішній наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

Після 24 турів Реал із 51 очком лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У першому стиковому матчі Ліги чемпіонів "вершкові" на виїзді обіграли Манчестер Сіті з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться 19 лютого в Мадриді.