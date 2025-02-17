Іспанія

Форвард Атлетіка прокоментував інцидент із расизмом під час матчу Ла Ліги.

Матч двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги на Естаді Корнелья-Ель Прат поміж каталонським Еспаньйолом та баскським Атлетіком завершився внічию (1:1).

І якщо б на цьому події довкола цієї гри себе вичерпали, то футбольна спільнота могла б і залишити поза увагою цю гру.

Однак ні, відзначились у негативному контексті фанати домашньої команди — іспанський нападник "левів" Мароан Саннаді, який має марокканське походження, став жертвою образ на расовому ґрунті, які лунали з трибун від фанатів "папуг".

Інцидент стався в першому таймі, після чого капітан Атлетіка Іньякі Вільямс повідомив про це арбітру, а той активував "антирасистський протокол" дій.

Перший етап протоколу полягає в тому, що вболівальників попереджають про інцидент через гучномовець, у другому випадку суддя тимчасово зупиняє гру, і лише в третьому — гравці залишають поле.

Після завершення гри Іньякі Вільямс прокоментував цей інцидент:

"Виходячи з основної ідеї, що люди приходять насолоджуватися футболом, я вважаю, що такі речі не можуть відбуватись. Мароан зробив індивідуальну дію, а вони образили його, вигукнувши "сра**ий мавр".

Це не вперше, це вже траплялось і зі мною також, але це не повинно заплямовувати вболівальників Еспаньйола.

Футбол потрібно підтримувати, Еспаньйолу потрібні його справжні вболівальники, а не чотири ідіоти, які паплюжать футбол. Прикрий інцидент. Але арбітр діяв дуже добре, хоча я так і не зрозумів, чому фанати Еспаньйола потім мене освистували. Будемо сподіватись, що це буде виправлено, із огляду на розголос, і що винні будуть покарані.

Це був дуже динамічний епізод, м'яч вилетів на кутовий, ми обидва почули вигук "сра**ий мавр". Ми стояли і дивились один на одного, а потім я сказав про це лайнсмену. Лайнсмен повідомив про це арбітру, а потім він підійшов до мене, щоб сказати, що збирається активувати протокол.

Я сприймаю образи на адресу товариша по команді так, ніби вони спрямовані на мене, і це мене дуже засмучує. Ми усвідомлюємо, що не всі футболісти є яскравими, що ігри не завжди є дуже смачною стравою для вболівальників, але чотири ідіоти не можуть заплямувати те, ким ми є і звідки ми родом", — заявив ганський виконавець.

Наступний матч Атлетік проведе вдома проти Вальядоліда.