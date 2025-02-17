Іспанія

Матч Ла Ліги проти Райо Вальєкано став для талановитого вінгера ювілейним у професійній кар'єрі.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі зустрілася з Райо Вальєкано.

У стартовому складі "блаугранас" на це протистояння традиційно вийшов талановитий вінгер Ламін Ямал.

Для 17-річного іспанця цей матч став 100-м на професійному рівні — цієї позначки молодий гравець досяг до свого повноліття, яке він відзначатиме 13 липня цього року.

Зазначимо, що у футболці Барселони Ламін Ямал зіграв 83 матчі (18 голів і 22 асисти), тоді як за національну збірну Іспанії на рахунку багатообіцяючого вінгера 17 зіграних поєдинків (3 голи і 8 асистів).