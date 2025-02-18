Іспанія

Команда Гансі Фліка залишилася задовольнятися лише одним забитим м'ячем за підсумками матчу з мадридським клубом.

У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона приймала на своєму полі Райо Вальєкано.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 28-й хвилині після того, як форвард "блаугранас" Роберт Левандовські успішно реалізував пенальті.

Більше команди не порадували ні голами, ні великою кількістю створених небезпечних моментів. Гол зіркового полякам став єдиним в цьому матчі, тому фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони.

Барселона — Райо Вальєкано 1:0

Гол: Левандовські, 27 (пен)

Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі (Гарсія, 81), Мартін, Бальде — Гаві (Ольмо, 65), де Йонг (Касадо, 88), Педрі — Ямал, Левандовські (Ферран Торрес, 81), Діас

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Сісс (Валентін, 74), Діас (Гумбау, 61) — Де Фрутос, Паласон (Трехо, 74), Гарсія (Гвардіола Наварро, 87) — Нтека (Ембарба, 61)

Попередження: Гаві, Ферран Торрес — Сісс, Раціу, Ембарба