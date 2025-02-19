Іспанія

Вихованець Алавеса став легендою колективу з Більбао.

Правий захисник Атлетіка Оскар де Маркос оголосив про своє рішення повісити бутси на цвях, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Нещодавно 35-річний іспанець провів свій 560-й матч за колектив із Більбао, зрівнявшись з Ікером Муніаїном. Наздогнати рекордсмена Хосе Анхеля Ірібара (614) де Маркосу вже не вдасться, адже він вирішив завершити свою кар'єру після сезону-2024/25.

Оскар представляє Атлетік із літа 2009 року. Тоді Алавес отримав за свого вихованця 300 тисяч євро.

У 560 поєдинках за клуб із Більбао в усіх турнірах універсальний гравець відзначився 39-ма голами й 65-ма асистами. Він допоміг Атлетіку виграти Кубок і Суперкубок (х2) Іспанії.