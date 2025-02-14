Іспанія

Каталонці хочуть підсилити свій склад.

Керівництво каталонської Барселони хоче посилити позиції лівого вінгера та центрального захисника наступного літа. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, з усіх можливих варіантів для посилення лівого флангу атаки спортивний директор "синьо-гранатових" Деку найбільше подобається кандидатура Луїса Діаса з Ліверпуля. Однак португальський функціонер розуміє, що здійснення цієї угоди потребуватиме великих витрат.

Також каталонський клуб вкрай зацікавлений у центральному захиснику Баєра Йонатані Та. Але Деку усвідомлює, що для укладення угоди з німецьким футболістом, чий контракт із "фармацевтами" закінчується наступного літа, "блаугранас" доведеться продати когось із нинішніх гравців оборони команди.