Іспанія

Талановитий вінгер бачить своє майбутнє в каталонському гранді.

У жовтні минулого року президент Барселони Жоан Лапорта публічно заявив про те, що відмовився продати юного та багатообіцяючого вінгера своєї команди Ламіна Ямала за 250 мільйонів євро. Функціонер не уточнив, від кого конкретно надходила пропозиція, але в ЗМІ фігурував лише Парі Сен-Жермен.

17-річний іспанський нападник відповів на питання щодо чуток про ПСЖ, заявивши про подальші наміри продовжувати кар'єру в Барсі.

"Пропозиція від Парі Сен-Жермен? Особисто я нічого не отримував. Навіть якщо якісь пропозиції надходили до мого оточення, мені про це не повідомляли.

У мене є чинний контракт із Барселоною, і я не розглядаю можливість переходу в інший клуб. Я люблю Барселону", — цитує слова Ямала журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що контракт Ламіна Ямала з Барселоною спливає влітку 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює молодого гравця в 180 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ямал провів у футболці "блаугранас" 32 матчі, в яких він забив 11 голів та віддав 15 результативних передач.