Іспанія

Мадридці незгодні з дискваліфікацією Джуда.

Мадридський Реал має намір оскаржити двоматчеву дискваліфікацію півзахисника команди Джуда Беллінгема. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що англієць отримав дискваліфікацію на два матчі за нецензурне звернення на адресу головного арбітра зустрічі 24-го туру іспанської Ла Ліги між Реалом та Осасуною.

Цього сезону Джуд Беллінгем відіграв за Реал 34 матчі, забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що RFEF розслідує "позаспортивну діяльність" рефері Мунуери Монтеро, який вилучив Беллінгема.