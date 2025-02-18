Іспанія

Черговий для чемпіонату Іспанії скандал набирає обертів.

Головний арбітр матчу 24-го туру Ла Ліги-2024/25 Осасуна — Реал Мадрид Хосе Луїс Мунуера Монтеро може бути покараний за свою "позаспортивну діяльність", передає AS.

Осасуна — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу 15.02.2025

За даними видання, RFEF (Королівська іспанська футбольна федерація) уже відкрила офіційне розслідування. Зокрема, перевіряється, чи не порушує 41-річний рефері один із пунктів Регуляторного кодексу.

Йдеться про другорядні інтереси, які можуть перешкоджати виконанню професійних обов'язків. Повідомляється, що Мунуера Монтеро є власником консалтингового агентства Talentus Sports, яке пов'язують із Ла Лігою, УЄФА й кількома клубами, серед яких, імовірно, Атлетіко Мадрид, Манчестер Сіті й ПСЖ.

Якщо ж конфлікт інтересів буде доведено, то рефері загрожує від 100 тисяч євро штрафу до п'ятирічної дискваліфікації. Наразі також невідомо, чи не відсторонили Хосе Луїса від обслуговування майбутніх матчів на час розслідування.

Нагадаємо, Мунуера Монтеро закрив свої сторінки в соцмережах через погрози вбивства після вилучення півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема. Самого гравця за образу арбітра можуть дискваліфікувати на 12 поєдинків.