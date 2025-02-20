Іспанія

Іспанцю подобається, що його порівнюють з Лео.

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував те, що його порівнюють з Ліонелем Мессі.

"Я не перший, кого порівнюють із Лео. Це означає, що у людей спрацьовує щось усередині щоразу, коли вони бачать вінгера-шульгу, або іноді просто шульгу. Я намагаюсь бути собою.

Звичайно, Мессі, і я завжди це говорю, – найкращий гравець в історії, і якщо тебе порівнюють з ним, значить, ти досяг успіху, але я намагаюся бути собою. Я намагаюся робити те, що вмію, і віддавати все заради цієї футболки", – сказав Ямал.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця у Ла Лізі.