Ексчиновник отримав штраф.
Рубіалес, getty images
20 лютого 2025, 16:20
Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не потрапить до в'язниці за поцілунок футболістки жіночої збірної Іспанії Дженніфер Ермосо на церемонії нагородження після перемоги команди на чемпіонаті світу-2023, повідомляє The Athletic.
Функціонер отримав штраф 10 000 євро, крім того, йому заборонено наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів, а також спілкуватися з нею протягом року.
Прокурори вимагали для Рубіалеса двох з половиною років ув'язнення, однак не було доведено, що колишній голова REEF здійснив акт сексуального насильства щодо Ермосо.
Нагадаємо, у вересні 2023 року Рубіалес подав у відставку з поста президента RFEF після того, як ФІФА усунула його з посади.