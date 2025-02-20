Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не потрапить до в'язниці за поцілунок футболістки жіночої збірної Іспанії Дженніфер Ермосо на церемонії нагородження після перемоги команди на чемпіонаті світу-2023, повідомляє The Athletic.

Функціонер отримав штраф 10 000 євро, крім того, йому заборонено наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів, а також спілкуватися з нею протягом року.

Прокурори вимагали для Рубіалеса двох з половиною років ув'язнення, однак не було доведено, що колишній голова REEF здійснив акт сексуального насильства щодо Ермосо.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Рубіалес подав у відставку з поста президента RFEF після того, як ФІФА усунула його з посади.