Іспанія

Ексчиновник отримав штраф.

Колишній президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес не потрапить до в'язниці за поцілунок футболістки жіночої збірної Іспанії Дженніфер Ермосо на церемонії нагородження після перемоги команди на чемпіонаті світу-2023, повідомляє The Athletic.

Функціонер отримав штраф 10 000 євро, крім того, йому заборонено наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів, а також спілкуватися з нею протягом року.

Прокурори вимагали для Рубіалеса двох з половиною років ув'язнення, однак не було доведено, що колишній голова REEF здійснив акт сексуального насильства щодо Ермосо.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Рубіалес подав у відставку з поста президента RFEF після того, як ФІФА усунула його з посади.