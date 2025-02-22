Іспанія

Із реалізацією у команди Вісенте Морено були великі проблеми.

У матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги Сельта на власному полі здолала Осасуну з рахунком 1:0. Єдиний гол зустрічі на 69-й хвилині забив Яго Аспас, реалізувавши пенальті після виходу на заміну.

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі, команди не створили багато небезпечних моментів. Осасуна намагалася відігратися, але господарі вдало діяли в обороні й втримали перевагу.

Завдяки цій перемозі Сельта здобула важливі три очки, покращивши своє турнірне становище та випередивши Осасуну за додатковими показниками за рівної кількості очок.

Сельта — Осасуна 1:0

Гол: Аспас, 69 (пен)

Сельта: Гуайта — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Каррейра, Моріба, Сотело (Бельтран, 78), Мінгеса (Жаїлсон, 86) — Лопес (Аспас, 65), Сведберг (Лосада, 86) — Іглесіас (Дуран, 78)

Осасуна: Еррера — Пенья, Бойомо, Катена (Р. Гарсія, 73), Еррандо, Бретонес (Муньйос Камерос, 87) — Гомес (Барха, 80), Монкайола (Арнаїс, 87), Торро, Сарагоса (Рауль, 80) — Будімір

Попередження: Лопес