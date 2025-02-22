Іспанія

Фернандо Калеро — герой зустрічі.

У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги каталонський Еспаньйол вирушив у гості до Алавеса.

У першому таймі команди не змогли реалізувати свої моменти, тому відпочивати вони вирушили за нульового рахунку на табло.

У другій половині зустрічі все близилося до аналогічного результату, але Фернандо Калеро наприкінці зустрічі таки вирвав для Еспаньйола мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Алавес — Еспаньйол 0:1

Гол: Калеро, 86

Алавес: Сівера — Теналья (Санчес, 83), Абкар, Діарра (Гуріді, 90), Моуріньо — Вісенте (Кабанес, 46), Бланко (Гевара, 83), Жордан, Аленья — Мартін, Гарсія

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Лосано (Мілья, 57), Гонсалес — Каррерас (Техеро, 67), Крал, Пуадо (Калеро, 67) — Фернандес

Попередження: Теналья, Бланко — Лосано