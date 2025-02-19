Іспанія

Гравець пропустить поєдинки з Жироною та Бетісом.

Джуд Беллінгем у матчі проти Осасуни, Getty Images

Джуд Беллінгем у матчі проти Осасуни, Getty Images

Атакувального півзахисника мадридського Реала Джуда Беллінгема дискваліфікували на два матчі Ла Ліги, передає видання Marca.

Осасуна — Реал Мадрид 1:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Покарання стосується скандального епізоду в поєдинку "вершкових" з Осасуною в 24-му турі чемпіонату Іспанії-2024/25. Сам 21-річний англієць тоді заявив, що головний арбітр Хосе Луїс Мунуера Монтеро припустився явної помилки.

Раніше стало відомо, що тепер RFEF розслідує "позаспортивну діяльність" вищезгаданого рефері. Сам він уже відповів на звинувачення, попросивши поваги.

Повідомляється, що мадридський Реал подасть апеляцію на рішення дискваліфікувати Беллінгема. Півзахисник має пропустити домашній матч проти Жирони (23.02) та виїзний — проти Бетіса (02.03).

На рахунку Джуда 11 голів і десять асистів у 33-х поєдинках усіх турнірів поточної кампанії. Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, "вершкові" прийматимуть Манчестер Сіті в рамках другої зустрічі 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. В Англії підопічні Карло Анчелотті святкували звитягу з рахунком 3:2.