Іспанія

Цю тему оговорювали в клубі й раніше, але останні інциденти знову пожвавили дискусію.

Довкола мадридського Реала за останні роки, штучно чи само по собі, створилось уявлення про "несправедливе ставлення представників іспанської Ла Ліги до клубу".

Останній випадок із вилученням Джуда Беллінгема в матчі двадцять четвертого туру на полі памплонської Осасуни за нібито образи на адресу арбітра лише підігріває міркування на цю тему.

І, як повідомляє іспанська преса, це не просто думки серед палких фанатів — можливі рішення для запобігання подальшому ускладненню ситуації розглядаються й усередині клубу.

Одне з них — максимально радикальне. Реал може змінити реєстрацію в чемпіонаті та поїхати закордон, де приєднається до іншої ліги.

Кілька сезонів тому така можливість уже розглядалась у контексті англійської Прем’єр-ліги, але це було заборонено її правилами.

Наразі ж у полі зору мадридців три інші великі чемпіонати Європи — італійська Серія A, німецька Бундесліга та французька Ліга 1.

Повідомляється, що "бланкос" утомились від переслідувань із боку арбітрів і Ла Ліги та вважають своїм головним ворогом її президента Хав'єра Тебаса.

Що ж до самого механізму зміни реєстрації в чемпіонатах, то, так, подібний механізм наявний, але він доволі складний — спочатку потрібно звернутись до ФІФА з проханням про зміну змагання за погодженням з лігою приймаючої країни, а потім отримати погодження від УЄФА.

Як відомо, із останньою інстанцією Реал перебуває в складних стосунках через бажання створити та запустити так звану "Суперлігу".

Також у клубі вважають, що Хав'єр Тебас користується перевагами їхнього бренду, іміджу та інвестицій, які залучає їхня присутність на змаганнях, а також те, що президент Ла Ліги буцімто "об’єднав усі клуби в чемпіонаті проти Реала".

Тим часом саме Реал очолює чемпіонські перегони в Ла Лізі з відривом у одне очко від мадридського Атлетіко й у три пункти — від каталонської Барселони, яка свою гру 24 туру проти Райо Вальєкано ще не провела.