Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Райо Вальєкано - Вілльяреал, Getty Images
22 лютого 2025, 19:27
У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Вільярреал.
Гості здолали господарів із мінімальним рахунком — 1:0.
Райо Вальєкано — Вільярреал 0:1
Гол: Перес, 66
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Де Фрутос, Діас (Трехо, 87), Сісс (Гумбау, 73), Гарсія (Ето'о, 87) — Нтека (Гвардіола Наварро, 73), Паласон (Ембарба, 14)
Вільярреал: Конде — Фойт, Кошта, Камбвала, Кардона — Піно (Пепе, 62), Комесанья, Гує (Парехо, 62), Баена (Педраса, 90) — Перес, Баррі (Б'юкенен, 80)
Попередження: Раціу — Баррі, Піно, Конде
Вилучення: Фрутос, 42.