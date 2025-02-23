Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 22 лютого 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 25 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Лас-Пальмасом на чужому полі (2:0).

Команда Ганса-Дітера Фліка володіла перевагою впродовж усієї гри, проте із забитими м’ячами справи в неї відверто не складались аж до середини другого тайму.

Однак у підсумку голи від Ольмо та Феррана Торреса, які з’являлись на заміну за ходом гри, вирішили долю протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лас-Пальмас — Барселона у рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Лас-Пальмас — Барселона 0:2

Голи: Ольмо, 62, Торре, 90+5

Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Пеццолесі, 85), Суарес, Мармоль, Муньйос — Ессугу (Кампанья, 67) — Рамірес, Муньйос, Байчетич (Рамірес, 85), Молейро (Фустер, 67) — Макберні (Мата, 67)

Барселона: Щесни — Кунде, Гарсія, Кубарсі, Бальде — Касадо, Педрі (де Йонг, 85) — Ямал (Торрес, 85), Лопес (Ольмо, 46), Рафінья Діас (Мартін, 90) — Левандовські

Попередження: Суарес — де Йонг.