Іспанія

Хорват продовжує демонструвати сильну гру.

Мадридський Реал готовий продовжити контракт з півзахисником Лукою Модричем. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" має намір запропонувати 39-річному хорвату нову трудову угоду до 30 червня 2026 року.

Зазначається, що сам Модрич також має намір залишитися в мадридському клубі. Півзахисник хоче, щоб у нього була ігрова практика перед чемпіонатом світу — 2026.

Чинна трудова угода гравця спливає наступного літа.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 38 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.