Іспанія

Бразилець перервав гольову засуху.

23 лютого, мадридський Реал здолав у рідних стінах Жирону в матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч між командами завершилася з рахунком 2:0.

Автором одного із забитих м'ячів став бразильський нападник Вінісіус Жуніор, який нарешті зміг перервати свою гольову засуху в рамках чемпіонату Іспанії.

До сьогоднішнього дня востаннє футболіст забивав на початку листопада минулого року, тричі вразивши ворота Осасуни.

Загалом на рахунку Вінісіуса дев'ять забитих м'ячів і сім результативних передач у 19 зустрічах Ла Ліги. У наступному турі чемпіонату Реал зустрінеться на виїзді з Бетісом (1 березня).