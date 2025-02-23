Іспанія

Баски не залишили мокрого місця від аутсайдера Ла Ліги.

На Сан-Мамесі Атлетік приймав Вальядолід.

Баски не відчули спротиву з боку суперника і зуміли забити сім м'ячів, отримавши у відповідь лише один.

Атлетік знову відірвався від Вільярреала на чотири очки і комфортно почуває себе в топ-4. Вальядолід пасе задніх у турнірній таблиці.

Атлетік — Вальядолід 7:1

Голи: Хаурегісар, 10, Н. Вільямс, 35, 66, Саннаді, 43, Сансет, 45+2, Гурусета, 69, І. Вільямс, 87 — Сілла, 47

Атлетік: Сімон — де Маркос (Лекуе, 75), Вівіан, Паредес, Берчіче — Хаурегісар (Галаррета, 64), Весга — І. Вільямс, Сансет (Беренгер, 68), Н. Вільямс (Каналес, 68) — Саннаді (Гурусета, 64)

Вальядолід: Гейн — Перес, Айду (Кемерт, 65), Торрес, Кандела (Мачіс, 46) — Юрич, Санчес — Сілла, Мартін (Грілліч, 61), Чукі (Моро, 46) — М. Андре (Нікічер, 68)

Попередження: Вівіан, Галаррета — Мартін, Юрич

Вилучення: Юрич, 56 (друге попередження)