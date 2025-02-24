Іспанія

Хорват може продовжити контракт з Реалом.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про майбутнє 39-річного півзахисника команди Луки Модрича. Його слова наводить Marca.

"Модрич — подарунок футболу. Він повинен продовжувати грати стільки, скільки захоче. Лука дуже добре робить те, що робить. Це велика удача, що ми працюємо з такою легендою.

У мене був ще один гравець, який грав до 40 років, Паоло Мальдіні. Їх двох можна порівняти з точки зору того, яким має бути футболіст. Вони — фантастичні приклади. Невипадково вони дограли до 40 років. Генетика має значення, але також важливі відданість справі та ставлення до неї", — заявив Анчелотті.