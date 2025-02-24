Хорват може продовжити контракт з Реалом.
Анчелотті та Модрич, getty images
24 лютого 2025, 16:23
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про майбутнє 39-річного півзахисника команди Луки Модрича. Його слова наводить Marca.
"Модрич — подарунок футболу. Він повинен продовжувати грати стільки, скільки захоче. Лука дуже добре робить те, що робить. Це велика удача, що ми працюємо з такою легендою.
У мене був ще один гравець, який грав до 40 років, Паоло Мальдіні. Їх двох можна порівняти з точки зору того, яким має бути футболіст. Вони — фантастичні приклади. Невипадково вони дограли до 40 років. Генетика має значення, але також важливі відданість справі та ставлення до неї", — заявив Анчелотті.
Чинна трудова угода гравця спливає наступного літа.
Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 39 матчів, забив чотири голи та віддав шість результативних передач.