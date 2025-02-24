Іспанія

Президент Ла Ліги продовжує перебувати в конфлікті з мадридським клубом.

Про конфлікт усередині іспанської Ла Ліги поміж мадридським Реалом та представниками організаторів змагань, зокрема — президентом Ла Ліги Хав’єром Тебасом, відомо вже не перший рік.

І останнім часом цей розрив у стосунках виключно поглибився через історію довкола вилучення англійського центрального півзахисника "бланкос" Джуда Беллінгема в грі проти памплонської Осасуни (1:1), яке потягло за собою дискваліфікацію гравця на дві наступні гри чемпіонату.

Тим часом сам Тебас додатково додав вогню в і без того розжарену ситуацію своїм останнім коментарем у ЗМІ.

"Останніми тижнями було багато суперечок щодо суддівства. Але Реал сам і створює ці суперечки, складає фейки і ставить під сумнів весь іспанський футбол.

Це вербально агресивна і суто маніпулятивна історія. Я знаю багатьох мадридських вболівальників, які згодні з тим, що Реал — це клуб, який тільки те й робить, шо жаліється цілими днями.

Вони жаліються на вихідних, вони жалітимуться на наступних вихідних, і, на їхню думку, у усьому винна теорія змови", — заявив очільник Ла Ліги.

Тим часом апеляцію на дискваліфікацію Беллінгема відповідний комітет Ла Ліги таки відхилив.