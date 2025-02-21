Іспанія

Англієць пропустить дві наступні гри "вершкових" у чемпіонаті.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем пропустить два найближчі матчі своєї команди в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, апеляційний комітет RFEF залишив поза увагою апеляцію мадридського клубу про скасування двоматчевої дискваліфікації 21-річного англійця.

Нагадаємо, Джуд був вилучений з поля в минулому матчі Ла Ліги проти Осасуни (1:1). Він отримав два матчі бана за нецензурні слова на адресу арбітра.

Таким чином, Беллінгем пропустить майбутні матчі Реалу проти Жирони та Бетіса.

Цього сезону Беллінгем провів 34 матчі, в яких забив 11 голів та віддав десять асистів.

Після 24 турів Реал посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись Барселоні лише за додатковими показниками.

Раніше повідомлялося, що RFEF виправдала арбітра матчу Осасуна — Реал Монтеро.