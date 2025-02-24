Бразилець повернеться на Батьківщину.
Вітор Роке, getty images
24 лютого 2025, 19:49
Нападник каталонської Барселони Вітор Роке цього тижня повернеться до Бразилії. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, сьогодні документи, пов'язані з трансфером 19-річного нападника до Палмейрасу, мають бути готові до підписання. Форвард, орендований Бетісом у Барселони, вирушить до Бразилії якомога швидше.
Зазначається, що "Барса" отримає за Роке 25 млн євро, а також 20% від суми його наступного трансферу.
Цього сезону Вітор Роке відіграв за Бетіс 33 матчі, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.