Іспанія

Досвідчений іспанець відзначив гру бразильця.

Півзахисник Бетіса Іско висловився про гру орендованого у Манчестер Юнайтед вінгера Антоні. Цитує іспанського футболіста Goal.com.

"З ним дуже легко грати, він пекельно талановитий. Талант повинен служити команді. Антоні розумний футболіст, тому в нього відразу вийшло адаптуватися в команді. Ми швидко знайшли взаєморозуміння на футбольному полі.

Подивимося, чи зможемо ми зробити цей крок вперед, щоб потрапити до Європи. З такими футболістами, як Антоні нам це по силам", — заявив Іско.

Цього сезону Антоні відіграв за Бетіс шість матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.